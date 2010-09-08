-GREKOROMENDE ALTIN MADALYA MOSKOVA (A.A) - 08.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'ndan Selçuk Çebi, final karşılaşmasında Ermeni rakibi Arsen Julfalakyan'ı sayı ile yenerek altın madalya kazandı. 74 kiloda mücadele eden geçen yılın dünya şampiyonu Selçuk Çebi, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Dominik Cumhuriyeti'nden Mota Brea ile karşılaşan Selçuk Çebi, zayıf rakibi karşısında zorlanmadan 2-0 (2-0/1-0) galip geldi. Üçüncü turda Azerbaycan'dan Rafig Hüseynov ile mücadele eden Çebi, ilk periyotu 1-0 kaybetmesine karşın, ikinci ve üçüncü periyotta aynı skorla üstünlük sağladı ve minderden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde Hırvat Neven Zugaj karşısında 2-1 (0-1/1-0/1-0) galip gelen Selçuk Çebi, yarı finalde Rus İmil Sharafetdinov karşısında mükemmel bir güreş çıkardı ve rakibini adeta minderden sildi. Rus güreşçi karşısında ilk periyodu 8-0, ikinci periyodu da 1-0 alan Çebi, 2-0 galip gelerek finalist oldu. Selçuk Çebi akşam seansında Ermeni Arsen Julfalakyan ile yaptığı final müsabakasında da ilk periyodu 1-0 kaybetmesine karşın, ikinci ve üçüncü periyotları aynı skorla aldı ve zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 galip gelerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Müsabaka sonrası büyük sevinç yaşayan ve Türk bayrağı ile minderde tur atan Selçuk Çebi, kendisini kutlamak için mindere gelen antrenörü Muttalip Yerlikaya'yı saltoyla yere yuvarladı. Daha sonra milli takımın diğer antrenörü Şaban Donat, aynı şekilde Selçuk Çebi'yi saltoyla yere attıktan sonra minder kenarındaki Türk antrenör ve yöneticiler şampiyon sporcunun üzerine atlayarak müthiş bir sevinç gösterisi sergilediler. Selçuk Çebi, final müsabakasından sonra yaptığı açıklamada, ''Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Halkımıza çifte bayram yaşattığım için çok mutluyum. Sevgili eşime ve oğluma buradan selam yolluyorum. İkisinin de gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum'' dedi. -TÜRKİYE TAKIM SIRALAMASINDA İKİNCİ- Bu arada Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona ererken, Türkiye bu stilde takım halinde ikinciliği elde etti. Evsahibi Rusya, 46 puanla takım şampiyonu olurken, geçen yılın şampiyonu Türk Milli Takımı, 32 puanla ikinci, Azerbaycan 26 puanla üçüncü, Ermenistan da yine 26 puanla 4. sırayı aldı. Selçuk Çebi'nin 74 kilo finalinde Ermeni güreşçiyi mağlup etmesi, Azerbaycan'ın da kazandığı altın madalya farkıyla takım sıralamasında Ermenistan'ın önüne geçmesini ve kürsüde yer almasını sağladı.