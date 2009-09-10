Greenspan: Kriz tekrar yaşanacak

Eski Fed Başkanı Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde uzun bolluk döneminden sonra geleceğini açıkladı.
BBC'ye konuşan Eski Amerikan Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Alan Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde
olacağını, kırılmanın, uzun bolluk dönemlerine tepki olarak geleceğini
tahmin ettiğini söyledi.
''Mali
krizlerin hepsi farklıdır, fakat hepsinin temel bir kaynağı vardır''
diyen Greenspan, uzun süreli refah dönemleri söz konusu olduğunda
insanoğlunun değiştirilemez doğası gereği bu durumun süreceğine
inandığını, bunun insanın doğasında var olduğunu vurguladı.
Greenspan,
''Bu insan doğası, insan doğasını değiştirmenin yolu bulunamadığı
sürece biz daha çok krize tanıklık edeceğiz. Bu krizlerin çıkış
nedenlerinin insan doğası hariç hiçbir ortak yanı olmadığı için hiçbiri
birbirine benzemeyecek'' dedi.
Mevcut krizin batık kredi tarihleri olan
kişilere yüksek riskli mortgage verilmesiyle harekete geçtiğini, ancak
herhangi bir faktörün katalizör olabileceğini ifade eden Greenspan,
küresel mali kuruluşların belli belirsiz görünen krizi görmeleri
gerektiğini belirtti.
Mevcut
durgunluk ve dünya ticaretindeki çöküşten İngiltere ekonomisinin,
ABD'den daha fazla etkileneceğine dikkati çeken Greenspan,
İngiltere'nin krizden çıkmasının uzun bir zaman alacağını söyledi.
Krizin
tekrarını önlemek için bankacıların ve hükümetlerin yolsuzlukların
üzerine gitmesi ve bankaların sermaye yeterliliklerini artırması
gerektiğine işaret eden Greenspan, ekonomide düzelme için korumacılık
önlemlerinden olduğu gibi son zamanlarda gelişme gösteren küresel
ticarete zarar verebilecek sıkı kuralların uygulanmasından da
kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.
Greenspan,
''Son zamanlarda ekonomiyi yeniden düzenlemek için harcanan çabalar
krize bir tepki. Küresel piyasalardaki olağanüstü etki, ekonomi
çevrelerindeki birçok kişiye kontrolü kaybettikleri hissini yaşatıyor.
Sorun, katı ve sıkı denetlenen iç piyasalarla küresel ticareti
serbestleştiremeyecek olmanızdır'' dedi.
Mevcut
ekonomik krizi ''yüzyılda bir yaşanacak bir vaka'' olarak değerlendiren
Greenspan, buna tanık olmayı beklemediğini de sözlerine ekledi.