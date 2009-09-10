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Ekonomi

Greenspan: Kriz tekrar yaşanacak

Eski Fed Başkanı Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde uzun bolluk döneminden sonra geleceğini açıkladı.

10 Eylül 2009 03:00

Eski Fed Başkanı Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde uzun bolluk döneminden sonra geleceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde olacağını, kırılmanın, uzun bolluk dönemlerine tepki olarak geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

''Mali krizlerin hepsi farklıdır, fakat hepsinin temel bir kaynağı vardır'' diyen Greenspan, uzun süreli refah dönemleri söz konusu olduğunda insanoğlunun değiştirilemez doğası gereği bu durumun süreceğine inandığını, bunun insanın doğasında var olduğunu vurguladı.

Greenspan, ''Bu insan doğası, insan doğasını değiştirmenin yolu bulunamadığı sürece biz daha çok krize tanıklık edeceğiz. Bu krizlerin çıkış nedenlerinin insan doğası hariç hiçbir ortak yanı olmadığı için hiçbiri birbirine benzemeyecek'' dedi.

Mevcut krizin batık kredi tarihleri olan kişilere yüksek riskli mortgage verilmesiyle harekete geçtiğini, ancak herhangi bir faktörün katalizör olabileceğini ifade eden Greenspan, küresel mali kuruluşların belli belirsiz görünen krizi görmeleri gerektiğini belirtti.

Mevcut durgunluk ve dünya ticaretindeki çöküşten İngiltere ekonomisinin, ABD'den daha fazla etkileneceğine dikkati çeken Greenspan, İngiltere'nin krizden çıkmasının uzun bir zaman alacağını söyledi.

Krizin tekrarını önlemek için bankacıların ve hükümetlerin yolsuzlukların üzerine gitmesi ve bankaların sermaye yeterliliklerini artırması gerektiğine işaret eden Greenspan, ekonomide düzelme için korumacılık önlemlerinden olduğu gibi son zamanlarda gelişme gösteren küresel ticarete zarar verebilecek sıkı kuralların uygulanmasından da kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Greenspan, ''Son zamanlarda ekonomiyi yeniden düzenlemek için harcanan çabalar krize bir tepki. Küresel piyasalardaki olağanüstü etki, ekonomi çevrelerindeki birçok kişiye kontrolü kaybettikleri hissini yaşatıyor. Sorun, katı ve sıkı denetlenen iç piyasalarla küresel ticareti serbestleştiremeyecek olmanızdır'' dedi.

Mevcut ekonomik krizi ''yüzyılda bir yaşanacak bir vaka'' olarak değerlendiren Greenspan, buna tanık olmayı beklemediğini de sözlerine ekledi.

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