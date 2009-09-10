Greenspan: Kriz tekrar yaşanacak

BBC'ye konuşan Eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, krizin yeniden fakat daha farklı şekilde olacağını, kırılmanın, uzun bolluk dönemlerine tepki olarak geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

Mevcut krizin batık kredi tarihleri olan kişilere yüksek riskli mortgage verilmesiyle harekete geçtiğini, ancak herhangi bir faktörün katalizör olabileceğini ifade eden Greenspan, küresel mali kuruluşların belli belirsiz görünen krizi görmeleri gerektiğini belirtti.