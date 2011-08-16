-Greenpeace'in gemisi yüzer hastane oluyor SİNGAPUR (A.A) - 16.08.2011 - Greenpeace'in (Yeşil Barış), ünlü gemisi "Rainbow Warrior II"yi Bangladeş'te bir insani yardım kuruluşuna bağışladığı, bu kuruluşun gemiyi yüzer hastane olarak kullanacağı bildirildi. "Rainbow Warrior II"nin kaptanı Mike Fincken, Singapur'da yaptığı açıklamada, "bu geminin dünya çevresinde insanları taşıdığını ve karamsarlığa karşı ümidin bir göstergesi olduğunu" belirtti. Gemiyi alan Friendship adlı Bangladeşli yardım örgütünün, geminin adını yine "Gökkuşağı" anlamına gelen "Rongdhonu" olarak değiştirdiği ve hastane haline getireceği kaydedildi. Mike Fincken, geminin, karayoluyla ulaşılması güç olan bölgelerde yaşayan en yoksul topluluklara yardım götürmek için kıyılarda dolaşacağını anlattı. "Rainbow Warrior 3"ün ise yapımının hemen hemen tamamlandığı, Almanya tersanelerinde olan bu çok gelişmiş geminin sonbaharda denize indirileceği belirtildi.