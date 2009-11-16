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Yaşam

Greenpeace'e ilk Afrikalı başkan

Geçmişte insan hakları için küresel kampanyalar yürüten Kumi Naidoo, bugün çevreci örgütün yeni icra müdürü olarak görevine başladı.

16 Kasım 2009 02:00

Greenpeace (Yeşil Barış) örgütünün başkanlığına, ilk kez bir Güney Afrikalı seçildi.
    
Geçmişte yoksullukla mücadele ve insan hakları için küresel kampanyalar yürüten Kumi Naidoo, bugün çevreci örgütün yeni icra müdürü olarak görevine başladı.

Naidoo, yerkürenin tümü tehdit altında olduğu sürece diğer kalkınma meseleleriyle uğraşmanın anlam ifade etmediğine dikkati çekti.

Naidoo'nun yerine geçtiği Gerd Leipold, Naido'nun örgüte başkanlık edecek ilk Afrikalı ve örgüt dışından gelen ilk kişi olduğunu söyledi.

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