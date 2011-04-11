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Yaşam

GREENPEACE'DEN PROJEKSİYONLU EYLEM İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 19:44

-GREENPEACE'DEN PROJEKSİYONLU EYLEM İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Greenpeace üyeleri, Galata Kulesi'ne projeksiyonla yansıttıkları gerçek zamanlı animasyonla Japonya'da yaşanan nükleer facianın boyutlarına dikkati çekti. Greenpeace'den yapılan yazılı açıklamada, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen depremin birinci ayı olması nedeniyle bugün sabaha karşı eylem düzenleyen Greenpeace üyelerinin, Japonca ve Türkçe olarak ''Kalbimiz Seninle'' mesajı verdikleri belirtildi. Nerdworking kolektifinden Gökhan Okur'un çizdiği animasyonla Japonya'da yaşanan nükleer facianın boyutlarını resmeden Greenpeace üyelerinin, ''Türkiye'de nükleer planlara devam edilirse sadece Sinop ve Mersin'in değil tüm ülkenin bir mezarlığa dönüşeceğini'' vurgulayarak, nükleer santral planlarına bir an önce son verilmesini talep ettiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, yaşanan nükleer felaketin birinci ayında gelinen noktada durumun hala ciddiyetini koruduğunu ve 200 bin kişinin radyasyon yüzünden kanser riski altında bulunduğunu ifade etti.  Aksoğan, Japonya'da yaşanan nükleer felaketin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen nükleer sızıntının halen devam ettiğini kaydetti.

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