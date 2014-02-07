Greenpeace: Yeni internet yasası çevre suçlarını artıracak

5 Şubat tarihinde torba yasa ile kabul edilen internet kanunundaki yeni düzenlemeler hakkında yazılı bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz, temel hakların ihlali anlamına gelen bu yasayla çevre suçlarına karşı yürütülen kampanyaların da tehdit altında olduğunu ifade etti.

Greenpeace Online Kampanyalar Sorumlusu Yiğit Erçevik, konuyla ilgili olarak “Yeni yasayla, çevre suçlarına karşı milyonlarca insanla birlikte yürüttüğümüz kampanyaların geleceği de tehdit ediliyor. Gezi Parkı örneğinde de gördüğümüz gibi Türkiye’de bugün en büyük hak ihlalleri arasında çevre koruma konusu var. Düşüncelerimizi özgürce ifade edemediğimiz bir alanda, çevre hakları için mücadele giderek daha zor hale getiriliyor. Bu yasayla, çevre suçu işleyen şirket ve kurumlar, internet üzerinden yürüttüğümüz kampanyaları kolayca engelleyebilir, ortaya çıkardığımız skandalları rahatlıkla karartabilir. Kısacası kurumlar keyfi bir şekilde hem hakim ve savcı olabilecek, hem de ifade özgürlüğünü çiğneyebilecekler. Greenpeace’in ve çevre suçlarına karşı mücadele eden kurumların ifade özgürlüklerinin ve bilgiye erişim hakkının engellenmesi, uzun vadede çevre suçlarının artması demek. Tüm bu nedenlerle, bugüne kadar attığı tweetlerden internetin sansürlenmesine karşı olduğunu anladığımız Sayın Abdullah Gül’den, bu yasayı onaylamamasını istiyoruz” dedi.



Abdullah Gül’e mektup



Greenpeace’in http://www.greenpeace.org/turkey/tr/harekete-gec/internetimedokunma adresi üzerinden başlattığı kampanyaya destek verenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e taleplerini ileten bir mektubu doğrudan gönderebiliyor. Abdullah Gül’e Twitter’daki “Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli” ifadelerinin hatırlatıldığı mektupta, Cumhurbaşkanı’ndan sözünün arkasında durması ve internet sansürünü durdurması talep ediliyor.



Mektubun tam metni:



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül,

5 Şubat 2014 tarihinde 5651 sayılı internet kanununu değiştirecek 12 maddelik torba yasa TBMM tarafından onaylandı. Bu değişiklikle, herhangi bir dava açılmadan 4 saat içinde internet sayfaları kapatılabilecek, içerikler kaldırılabilecek.

Sizin de takdir edeceğiniz üzere, internetin böylesi bir sansüre uğraması; ifade, haber alma ve bilgiye erişim özgürlüklerine indirilecek büyük bir darbedir. Bunu durdurabilecek tek kişi sizsiniz.

Daha önce Twitter’da yaptığınız paylaşımda “Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli.” demiştiniz. Sizden bu duruşunuzu korumanızı ve Türkiye’nin geleceğini etkileyecek internetle ilgili torba yasayı onaylamamanızı rica ediyorum.