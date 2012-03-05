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Çevre

Greenpeace üyeleri nükleer eylemi için Sultanahmet'i mezarlığa çevirdi

Greenpeace üyeleri, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralde meydana gelebilecek olası bir kazada bir çok ilin etkileneceğini ifade etti

05 Mart 2012 16:38

 

T24 - Greenpeace üyeleri, nükleer enerji santrallerinin yapımının durdurulması için Sultanahmet Meydanı'nı mezarlığa çevirdi.
 
Murat Deliklitaş'ın DHA'daki haberine göre; meydana, üzerlerinde bazı illerin isimleri yazılı temsili mezar taşı diken Greenpeace üyeleri, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralde meydana gelebilecek olası bir kazada bir çok ilin etkileneceğini ifade etti. Turistlerin ve vatandaşların ilgi ile izlediği eylemin amacını anlatan Greenpeace Akdeniz İlkim ve Enreji Kampanyası sorumlusu Cenk Levi, hükümetin geçen yıl Fukuşima’da meydana gelen kazadan ders çıkartması gerektiğini söyledi.

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Levi, "Fukuşima’da meydana gelen kazanın nedeni Japonya hükümeti ile işletici firma ve denetleyici kurumun yaptığı hatalardı. Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santralde de bir kaza olması durumunda, aynı hataların yapılamayacağının garantisini kimse veremez. Bir sonraki Fukuşima’nın sorumluluğunu almak istemeyen hükümetler nükleerden vazgeçiyor. Hükümetlerin esas sorumluluğu, halkın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Türkiye hükümeti de yaşananlardan ders almalı, yatırımlarını enerji verimliliğine ayrıca temiz ve güvenilir olan rüzgar ve güneşe yapmalıdır" dedi.

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Mezar taşları arasında, üzerlerinde İngilizce ve Türkçe "Akkuyu Fukişima Olmasın" ve "Bu sorumluluk sizin" yazılı pankart da açan eylemciler temsili mezar taşlarını, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan santralde meydana gelebilecek olası bir kazada etkilenecek şehirlerin durumunu anlattıklarını kaydettiler.

 

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