Greenpeace uyardı: Noel Baba eriyen buzullar yüzünden hediye dağıtamıyor

Kuzey Kutbu'ndaki küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, Noel'e sayılı günler kala anlamlı ve dikkat çekici bir reklam kampanyası yarattı. Reklam filminde Noel Baba rolünde aktör Jim Carter yer alıyor. Carter, eriyen buzlar yüzünden görevini yapamadığını ve bu şartlar altında Noel'i ertelemek zorunda kalacağını bildiriyor.

Reklam filminde, yorgun ve sefil görünümlü Noel Baba, “Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi sonucu evim yok oldu ve bunu siz iyi çocuklar kurtarabilirsiniz” diyor. Dünyanın tüm çocuklarını uyaran Noel Baba, elbette Greenpeace. Reklam filminde, Obama, Putin gibi dünya liderlerine mektup yazdığını; mektupların kale alınmadığını belirten Noel Baba, Noel‘i kutlayan bazı Hıristiyanların Noel Baba hediye bıraksın diye asmayı adet edindikleri çorapların sonsuza kadar boş kalabileceğinden dem vuruyor.

Reklam kampanyasına katılmak için tıklayın.