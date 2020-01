Greenpeace: Türk üzümünde kimyasal ilaç var

Greenpeace'in iddiasına göre, Almanya’daki süpermarketlerde satılan Türk üzümlerinde ortalamanın 11 kat üzerinde kimyasal ilaç bulunduğu belirlendi.

Çevre örgütü Greenpeace, Almanya’da satılan ithal üzümleri mercek altına aldı. Hamburg’daki Aldi, Netto, Real ve Edeka gibi süpermarketlerde satılan ve Türkiye, İspanya, Mısır, Yunanistan ve İtalya’dan gelen üzümlerin analizini yapan kuruluş, hangi ülkenin mahsulünde ne kadar kimyasal böcek ilacı (pestisit) olduğunu ortaya çıkardı.

Yiğit Can Kaytmaz'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, elde edilen verilerle bir rapor hazırlayan Greenpeace, İspanyol ve İtalyan üzümlerine onay verirken Mısır ve Türkiye’den gelen üzümler sınıfta kaldı. Türkiye’den gelen bazı üzümlerin üzerinde böcek ilacı ve benzeri kimyasal bulunduğunun açıklandığı raporda “Bu üzümlerin 1 kilogramında yaklaşık 0.87 mg böcek ilacı bulundu. Bu oran diğer ülkelerin üzümlerine oranla çok fazla” açıklaması yapıldı. Mısır’da aynı oranın 0.55 mg, İtalya’da 0.22 mg ve İspanya’da ise 0.20 mg olduğu belirtildi. Türkiye’de üretilen üzümlerdeki kimyasal oranı ortalamaya göre 11 kat daha fazla olduğu açıklandı.

1 kiloda 1.5 mg kimyasal

İncelenen üzümler için, “Tarım ilacı kokteyli” tanımının yapıldığı raporda Hamburg’daki Grossmarkt’ta satılan bazı üzümleri inceleyen uzmanların hazırladığı raporda, “Numuneler arasında en fazla böcek ilacı bulunan üzüm Türkiye’den gelendi. Bunun oranı ise bir kilo için 1.5mg’dı” ifadesi yer aldı. Türkiye’den gelen 6 numuneden ikisinin kesinlikle tüketilmemesi gereken raporda Türk üzümlerinin tamamı kara listede yer aldı. Ürünleri inceleyen uzmanlar Türkiye’de üretilen üzümlerde fazla maruz kalınması durumunda kişiye zarar verme olasılığı bulunan lambda-cyhalothrin ve methoksifenoside kimyasalı bulundu.



Uzmanlar Türkiye’den gelen 7 numunede kimyasal bulunduğunu belirtti. Türkiye’de Sultana marka üzümlerin Doğancan Gıda, Antalia Dış Ticaret Ltd. Şti Golden Lidya Çelikoğlu ve Muslu Kardeşler isimli şirketler, Çekirdeksiz Toros üzümlerinin ise Alaşehir’deki Günaydın ve Toros şirketleri tarafından üretildiği açıklandı.

Mart’ta da uyarmıştı

Greenpeace mart ayında hazırladığı bir diğer raporda Avrupa genelinde 76 sebze ve meyveyi incelemişti. O araştırmada Türkiye’de üretilen biber, armut ve üzümde tehlikeli kimyasallar bulunmuş ve uzmanlar, “Türkiye’de üretilen meyve ve sebzelerden uzak durun” uyarısını yapmıştı.

Suçlanan firmalar ne dedi?

Golden Lidya Çelikoğlu:“Bizim böyle bir analizden haberimiz yok. Almanya’ya gün aşırı üzüm ihraç ediyoruz. Her gün bir araç üzüm yüklü olarak bu ülkeye üzüm taşıyor. Ürünlerimizin ülkeye sokulmaması veya satışına yasak getirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Belki Green Peace üyeleri Almanya’daki marketlerden ürün aldılar ve analiz ettirip bunu açıkladılar. Ancak alınan numunelerin bizim firmamıza ait olup olmadığını ve çıkan sonuçları bilmiyoruz.

Muşlu Kardeşler Firması: “Almanya’ya üzüm ihraç etmiyoruz. Bu ülkeye sadece kiraz ihracatımız var ve kirazlarımız için bugüne kadar herhangi bir şikayet almadık. Zaten Tükiye’den ihraç edilen ürünler, ülkeye girmeden önce analiz ediliyor. Sağlığa zararlı bir durum olsa Almanya gibi bir ülke ürün alımını durdurur. Bizi ilgilendiren bir konu yok.”

Günaydın İth.Ihr.Tarım Ltd: “Kesinlikle böyle birşey olamaz. Ürünlerimizin hepsi analiz edilip ihraç ediliyor. Bize gelen herhangi bir şikayet ve olumsuz durum yok. İhracatımız devam ediyor. Bize ulaşan bir sıkıntı yok. Zaten her ürün kontrol edilir, numunesi alınır ve be şekilde Almanya’da satışa sunulur.”