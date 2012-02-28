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Çevre

Greenpeace tırmanışçıları Fuji Dağı zirvesinde

Japonya Greenpeace tırmanışçıları bugün Fuji Dağı’na çıkarak, geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta Japonya-Fukuşima’da yaşanan deprem ve nükleer felaketten etkilenenlere destek mesajları verdi

28 Şubat 2012 17:10

 

T24 - Greenpeace tırmanışçıları, Japonya ve dünyadan binlerce insanın Fukuşima için gönderdiği mesajları Fuji Dağı'na çıkardı ve nükleersiz gelecek çağrısında bulundu.
 
Japonya  Greenpeace tırmanışçıları bugün Fuji Dağı’na çıkarak, geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta Japonya-Fukuşima’da yaşanan deprem ve nükleer felaketten etkilenenlere destek mesajları verdi. Tüm dünyadan insanların twitter üzerinden gönderdiği destek ve ‘nükleersiz dünya’ mesajları, el yazısı ile bayraklara yazılarak, Fuji Dağı’nın zirvesine dikildi.
 
Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya, İspanya, İsviçre, İsveç ve ABD’den tırmanışçıların bulunduğu 11 kişilik ekip Fuji Dağı’na çıkarken, ikinci bir ekip de Fuji Dağı eteklerindeki beş gölden biri olan Yamanakako’da “Nükleer’e hayır” ve “Nükleersiz yarınlar” yazan pankartlar açtı.
 
“Greenpeace Japonya’dan Wakao Hanoaka, “Greenpeace, Japonya ve dünyadan binlerce insanın Fukuşima için gönderdiği mesajları Fuji Dağı’na çıkarıyor. Amacımız Japon Hükümeti’nin nükleer endüstrinin değil, insanların sesini dinlemesi. Depremin yıldönümü olan 11 Mart’ta, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için bir anma gerçekleştireceğiz. Diğer yandan nükleer felaket nedeniyle radyasyona maruz kalan insanları da unutmamamız gerekiyor. Japonya’nın nükleerde ısrar etmesi yüzünden bu insanların ödemek zorunda kaldığı bedeli unutamayız” dedi.
 
Greenpeace Uluslararası Nükleer Kampanyası Sorumlusu Aslıhan Tümer de “Fukuşima’da nükleer endüstrinin çıkarları, insan sağlığı ve güvenliğinin önünde tutulduğu için nükleer felaket bu boyutlara ulaştı. Tüm dünyada hükümetler bu tehlikeli teknolojiden vazgeçmeli ve enerji verimliliği ile güvenilir olan yenilenebilir enerjilere yönelmelidir” dedi.

 

 

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