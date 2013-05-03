Greenpeace: Sinop'a denenmemiş nükleer santral kurulacak

Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santral için Japonya ve Fransa ile anlaşılması üzerine Greenpeace Akdeniz, planlanan santralin daha önce başka hiçbir ülkede inşaatına onay verilmediğini açıkladı.

3 Mayıs 2013, İstanbul Enerji Bakanı Taner Yıldız dün, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Japon Mitshubishi ve Fransız Areva şirketleriyle anlaşıldığını açıkladı. Bu akşam Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hükümetler arası bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Kurulması planlanan reaktör Atmea-1’in inşaatına, bugüne kadar başvurulan hiçbir ülkede onay verilmedi.

İthal etmek için tasarlanmış

Fukuşima nükleer felaketinden sonra Japon nükleer endüstrisinin riskli ve denenmemiş projeleri gelişmekte olan ülkelere ithal ederek piyasadaki yerini korumaya çalıştığını ifade eden Greenpeace Akdeniz Nükleer Kampanyası Sorumlusu Cenk Levi “Sinop’a kurulması planlanan Atmea-1 reaktörü şu ana kadar dünyada hiçbir ülkeden onay almadı. Türkiye, aynen Akkuyu’da olduğu gibi hiçbir ülkede onay almamış yüksek riskli bir teknolojiye ev sahipliği yapacak. 2012 yılında Atmea-1 reaktörünün ana güvenlik özellikleri onaylandı. Ancak Fransa Nükleer Güvenlik Otoritesi daha sonra bu onaylamanın sadece pratik açıdan güvenilir olduğunu ve geniş kapsamlı teknik inceleme barındırmadığını söyledi. Bugüne dek hiçbir ülkede bu reaktörün kabul görmemiş olmasının nedeni de bu”

“Atmea-1 reaktörü sadece ticari kaygılar sebebiyle Nükleer güvenlik kültürü olmayan, gelişmekte olan ülkelere satılmak amacıyla piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Fransa ya da Japonya’da inşa edilmesi planlanmıyor. Kağıt üzerinde güvenli görünen bu reaktörün içerdiği gerçek riskleri hiç kimse bilemez çünkü nükleer santraller sadece kağıt üzerinde güvenlidir, Atmea-1 hiç denenmediği için risk olasılığı artıyor” dedi.

Benzeri Finlandiya'da sorun çıkarıyor

Areva en son Finlandiya’da 2005’te bir nükleer santral inşaatına başladı. 2009 yılında bu inşaatın tamamlanması gerekiyordu. EPR reaktörünün inşa edildiği Olkiluoto 3 adlı reaktör, inşaat kalite sorunları nedeniyle defalarca ertelendi ve maliyeti öngörülen 3,2 Euro milyardan 8 milyar Euro’ya kadar yükseldi.

Halkın parasıyla yapılacak

Levi sözlerine şöyle devam etti: “Karadeniz bölgesi Çernobil felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri ve Hükümet bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeden, bölgenin geleceğini nükleer gibi riskli bir enerjiyle karartma planları yapıyor. Üstelik de bu santralin projenin bir kısmı Türkiye’nin kendi öz kaynaklarından finanse edilecek, yani halk sağlığını tehdit edecek bir projenin maliyetinin bir kısmı halkın kendi cebinden çıkacak. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre Türkiye halkının %82’si yenilenebilir enerjilere yatırım yapılmasını istiyor. Aynı zamanda Türkiye bulunduğu coğrafyada yenilenebilir enerjiler açısından en şanslı ülke. Türkiye Hükümeti bunu görerek, yatırımları riskli ve kirli enerjilerden güneş rüzgar gibi temiz ve yenilenebilir enerjilere yönlendirmeli”