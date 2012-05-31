Greenpeace, hükümete karşı samba yaptı

Greenpeace gönüllüleri, Beyoğlu Tünel Meydanı’nda yaptıkları samba gösterisi ile, Hükümet’i Rio de Janeiro’da gerçekleşecek Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda somut kararlar almaya çağırdı.



31 Mayıs 2012, İstanbul Greenpeace Gençlik Ekibi bugün Beyoğlu Tünel Meydanı’nda sokak sambası yaptı. 10 kişiden oluşan dans grubunun amacı 20-22 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşecek olan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’ (1) öncesi Hükümet’e bir mesaj vermekti. Gençlerin Hükümet’ten talebi, enerjimizi kömür ya da nükleer yerine yenilenebilir enerjilerden sağlamamız. Ekip ayrıca, güneş panelleri ve 15 gün gibi kısa bir sürede kendilerinin yaptığı rüzgar türbininden aldıkları enerjiyle sıktıkları portakal sularını dağıttı.



Greenpeace Gençlik ekibi adına konuşan Elif Cansu Akoğuz ve İpek Peker, "Türkiye Avrupa’nın en büyük rüzgar ve güneş potansiyeline sahip ülke. Ancak bu potansiyelin çok azını kullanıyoruz. Biz gençler olarak, geleceğimizin kirli enerjilerle karartılmasını istemiyoruz. Dünyadaki olumlu örneklerden ilham alarak, temiz, adaletli ve sürdürülebilir enerjiye sahip olabileceğimizi biliyoruz. Artık geleceğe doğru doğayla dost bir enerji devrimi gerçekleşiyor.

1990’ların sonundan beri, rüzgar ve güneş teknolojisi, diğer bütün enerji santrali teknolojilerinden daha hızlı bir biçimde büyüyor. Ancak ne yazık ki Türkiye hükümeti yeşil geleceğe doğru atılan adımlarda çok yavaş kalıyor. Gelecekte her bireyin havası solunabilir, suyu içilebilir ve gıdaları sağlıklı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun için Rio+20 konferansına Türkiye'den katılacak olan delegasyonun Türkiye'nin 2020 yılına kadar %20 oranında yenilenebilir enerjiye geçiş yapma konusunda bir taahhütte bulunmasını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu mümkün. Hükümet, Rio’ya samba yapmak için gitmediğini göstermeli” şeklinde konuştu.

15 günde rüzgar türbini yaptılar

Greenpeace Gençlik Ekibi'nin 2009’dan beri yenilenebilir enerjiler üzerine projeler yaptığını söyleyen Pejker. "Ekip son olarak, 15 günde 500 watt'lık bir rüzgar türbini üretti. Bu projede amaç, yenilenebilir enerjilerin uygulanabilir olduğunu, eğer gençler bu kadar kısa sürede bir rüzgar türbini üretebiliyorsa, Hükümet’in isterse nükleer yerine rüzgar ve güneş enerjilerine yönelmesinin daha uygulanabilir olduğunu göstermek.

Greenpeace’in hazırladığı Enerji [D]evrimi raporu, 2020 yılına kadar enerjimizin %20’sini yenilenebilir enerjilerden sağlayabileceğimizi ortaya koyuyor." dedi