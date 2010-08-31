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Dünya

GREENPEACE PETROL KUYUSU AÇTIRMADI KOPENHAG (A.A)

31 Ağustos 2010 23:33

-GREENPEACE PETROL KUYUSU AÇTIRMADI KOPENHAG (A.A) - 31.08.2010 - Çevreci Greenpeace örgütünün eylemcileri, Grönland açıklarında bir firmanın petrol kuyusu açma çalışmalarına engel oldu.  Danimarka'ya bağlı yarı özerk bir bölge olan ve büyük bir bölümü Kuzey Kutup dairesi içerisinde kalan Grönland'da petrol ve doğal gaz çıkarılması çalışmalarına karşı olan Greenpeace eylemcileri, İskoç firmasının kıyı açıklarındaki delme cihazlarına müdahale etti.  Platforma tırmanan ve kendilerini teçhizata bağlayan 4 eylemci, delme işleminin de otomatik olarak durmasına yol açtı. Eylemcilere Grönland polisi müdahale etti.

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