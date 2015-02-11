Greenpeace: İç Güvenlik Yasa Tasarısı geri çekilsin

Greenpeace, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen ‘İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına büyük kısıtlamalar getirdiğini dile getirerek, geri çekilmesini talep etti. Greenpeace ayrıca, yasa tasarısının geri çekilmesi için mücadele eden avukatların ve insan hakları savunucularının yanında olduğunu belirtti.

Kurum adına açıklama yapan Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, “Kurulduğumuz günden beri, barışçıl protestolar, çevre suçlarıyla mücadelemizin merkezinde yer aldı. Türkiye’de de Greenpeace aktivistleri, 20 yıldır sayısız barışçıl protesto gerçekleştirdi. Barışçıl gösteri hakkı ve sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasal olarak güvence altına alındığı gibi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde de bu haklar dokunulmaz haklar olarak düzenlenmiştir. Greenpeace aktivistleri de barışçıl eylemlerini bu haklara dayanarak yapar. Ancak üzülerek görüyoruz ki, Türkiye’de son yıllarda çeşitli düzenlemeler ve uygulamalarla, bu haklar görmezden geliniyor. Yeni yasa tasarısı ise, Anayasal temel hakların tamamen uygulanamaz hale gelmesine neden olacak nitelikte” dedi. Bayram sözlerine şöyle devam etti:

Anayasal hakları bilmeden karar alabilecekler

“Yeni yasa tasarısı, polisin savcı yetkilerini kullanabilmesine, valinin doğrudan gözaltı kararı alabilmesine olanak vererek, bağımsız yargının yetki alanını daraltıyor. Bu da demek oluyor ki, protestolara müdahale ve protestonun sonlandırılması, sağlığa zararlı biber gazının kullanımı ve gözaltı gibi kararlar, anayasal haklar konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan kişiler ve bağımsız olmayan kurum ve kişilerce alınabilecek. Kısacası, ifade özgürlüğü ve protesto hakkıyla ilgili var olan anayasal düzenlemeler uygulanamaz hale gelecek.

İnsan haklarına aykırı

“Ayrıca, protestolara katılan kişilerin, konum bilgileri ve biyolojik verilerinin kaydedilmesi temel insan haklarına aykırıdır. Türkiye’de barışçıl protesto hakkının kullanılması çeşitli uygulamalarla halihazırda sınırlandırılıyor. Hükümet’in, ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak yasalar çıkarmak yerine, insanların barışçıl protesto hakkını güvence altına alan önlemler alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.