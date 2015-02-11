T24 LogoT24 Logo
Gündem

Greenpeace: İç Güvenlik Yasa Tasarısı geri çekilsin

Greenpeace'in, polisin toplumsal olaylara müdahale etkisini artıran İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin açıklamasında, paketin barışçıl gösterileri de engelleyeceğine dikkat çekildi

11 Şubat 2015 19:24

Greenpeace, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen ‘İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına büyük kısıtlamalar getirdiğini dile getirerek, geri çekilmesini talep etti. Greenpeace ayrıca, yasa tasarısının geri çekilmesi için mücadele eden avukatların ve insan hakları savunucularının yanında olduğunu belirtti.

Kurum adına açıklama yapan Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, “Kurulduğumuz günden beri, barışçıl protestolar, çevre suçlarıyla mücadelemizin merkezinde yer aldı. Türkiye’de de Greenpeace aktivistleri, 20 yıldır sayısız barışçıl protesto gerçekleştirdi. Barışçıl gösteri hakkı ve sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasal olarak güvence altına alındığı gibi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde de bu haklar dokunulmaz haklar olarak düzenlenmiştir. Greenpeace aktivistleri de barışçıl eylemlerini bu haklara dayanarak yapar. Ancak üzülerek görüyoruz ki, Türkiye’de son yıllarda çeşitli düzenlemeler ve uygulamalarla, bu haklar görmezden geliniyor. Yeni yasa tasarısı ise, Anayasal temel hakların tamamen uygulanamaz hale gelmesine neden olacak nitelikte” dedi.  Bayram sözlerine şöyle devam etti:

Anayasal hakları bilmeden karar alabilecekler

 “Yeni yasa tasarısı, polisin savcı yetkilerini kullanabilmesine, valinin doğrudan gözaltı kararı alabilmesine olanak vererek, bağımsız yargının yetki alanını daraltıyor. Bu da demek oluyor ki, protestolara müdahale ve protestonun sonlandırılması, sağlığa zararlı biber gazının kullanımı ve gözaltı gibi kararlar, anayasal haklar konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan kişiler ve bağımsız olmayan kurum ve kişilerce alınabilecek. Kısacası, ifade özgürlüğü ve protesto hakkıyla ilgili var olan anayasal düzenlemeler uygulanamaz hale gelecek.

İnsan haklarına aykırı

“Ayrıca, protestolara katılan kişilerin, konum bilgileri ve biyolojik verilerinin kaydedilmesi temel insan haklarına aykırıdır. Türkiye’de barışçıl protesto hakkının kullanılması çeşitli uygulamalarla halihazırda sınırlandırılıyor. Hükümet’in, ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak yasalar çıkarmak yerine, insanların barışçıl protesto hakkını güvence altına alan önlemler alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

greenpeaceeylemprotestoiç güvenlik paketipolisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24