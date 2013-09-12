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Çevre

Greenpeace, Haliç Kongre Merkezi'ni bastı

Greenpeace üyesi bir grup, Haliç Kongre Merkezi'nde bir petrol şirketinin organize ettiği konser öncesi kutup ayısı kostümleri giyerek eylem yaptı

12 Eylül 2013 17:48

Greenpeace üyesi bir grup, Haliç Kongre Merkezi'nde bir petrol şirketini 90'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser öncesi Kutup Ayısı kostümleri giyerek eylem yaptı.
Petrol şirketinin 90'ıncı yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen şirket çalışanları Greenpeace üyelerinin eylemi ile karşılaştı. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak başlayan eylemde Greenpeace üyesi bir grup, petrol şirketinin Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama uygulamalarını protesto etti.
 Haliç'ten motorla yanaşan, kutup ayısı kostümü giymiş iki eylemci karaya çıkarken; "Kuzey Kutbu'nda petrol sondajına son" parkartı taşıyan bir paramotor da alçak uçuş yaptı.
Öte yandan Kongre Merkezi yakınında bulunan bir binaya da, "Kuzey Kutbu'ndan Uzak Dur" yazılı dev bir pankart asıldı. Bu sırada güvenlik görevlileri ile kutup ayısı kostümü giyen eylemcileri engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlileri eylemcilerin konserin düzenleneceği alana girmesine engel olamazken, konser alanına geçiş sırasında kısa süreli arbede yaşandı.
 

Sadece 3 yıl yetecek kadar petrol var

 
Kuzey Kutbu'nda yapılacak sondajla, sadece 3 yıl yetecek petrol reservi sağlanacağını ifade eden Greenpeace'nin Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin, Kuzey Kutup bölgesinin koruma alanı ilan edilmesini talep ettiklerini belirtti.
Kuzey Kutbunda yaşanacak bir petrol sızıntısının telafi edilemeyeceğinin altını çizen Şahin, "İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi petrol şirketlerine bir fırsat sağladı. Bu şirketler petrol aramak ve gezegenimizde kalan son petrol damlalarını çıkarmak için oraya doğru bir akın başlatıyorlar. Ancak Kuzey Kutbu sadece oradaki canlılar için değil tüm gezegenimiz için önemi bir yer. Burada olacak bir petrol sızıntısını temizlemenin imkanı yok. Bu yüzden Kuzey Kutbu'na başlayan akının durmasını ve Kuzey Kutup bölgesinin koruma alanı ilan edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

 

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