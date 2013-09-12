Greenpeace, Haliç Kongre Merkezi'ni bastı

Greenpeace üyesi bir grup, Haliç Kongre Merkezi'nde bir petrol şirketini 90'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser öncesi Kutup Ayısı kostümleri giyerek eylem yaptı.

Petrol şirketinin 90'ıncı yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen şirket çalışanları Greenpeace üyelerinin eylemi ile karşılaştı. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak başlayan eylemde Greenpeace üyesi bir grup, petrol şirketinin Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama uygulamalarını protesto etti.

Haliç'ten motorla yanaşan, kutup ayısı kostümü giymiş iki eylemci karaya çıkarken; "Kuzey Kutbu'nda petrol sondajına son" parkartı taşıyan bir paramotor da alçak uçuş yaptı.

Öte yandan Kongre Merkezi yakınında bulunan bir binaya da, "Kuzey Kutbu'ndan Uzak Dur" yazılı dev bir pankart asıldı. Bu sırada güvenlik görevlileri ile kutup ayısı kostümü giyen eylemcileri engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlileri eylemcilerin konserin düzenleneceği alana girmesine engel olamazken, konser alanına geçiş sırasında kısa süreli arbede yaşandı.