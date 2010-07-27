Greenpeace BP'yi protesto etti

T24- Eylemci, çevreci kuruluş Greenpeace örgütü, Meksika Körfezindeki çevre felaketinden sorumlu İngiliz BP şirketinin Londra'daki 50 benzin istasyonuna "Kapalı" yazısı astı.



Greenpeace internet sitesinde yapacağı eylemi, "Bugün Londra'da bütün BP istasyonlarını kapatıyoruz" ifadesiyle duyurdu. Eylemciler istasyonlara koydukları "Kapalı" yazısının üstüne, Meksika Körfezindeki çevre felaketine gönderme yaparak, BP'nin logosu yeşil ayçiçeğini petrol denizi içine batmış olarak yerleştirdi.



Greenpeace yöneticisi John Sauven, İngiliz Sky kanalına açıklamasında, bu eylemin araç sürücüleri değil, BP'yi hedef aldığını söyleyerek, "Şirketin stratejisini yeniden düşünmesini istiyoruz" dedi.



İngiliz polisi, protestodan haberdar olduklarını ancak eylemle ilgili kimsenin tutuklanmadığını bildirdi.



Bu arada İngiliz basını, Greenpeace'in protestosunun, BP'nin üst yöneticisi (CEO) Tony Hayward'ın 1 Ekimde görevinden ayrılacağı ve yerine şirketin Amerika ve Asya'dan sorumlu müdürü Robert Dudley'ın getirileceği açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkati çekti.

BP, Meksika Körfezindeki çevre felaketi için 32,2 milyar dolar ayırırken, gelecek 18 ayda 30 milyar doların üzerindeki mal varlığını elinden çıkarmayı planlıyor.