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Dünya

Greenpeace bakanlığı bastı BÜKREŞ (A.A)

31 Ocak 2012 18:43

-Greenpeace bakanlığı bastı  BÜKREŞ (A.A) - 31.01.2012 - Romanya'da altın madeni açılma girişimini protesto eden Greenpeace eylemcileri Romanya Çevre Bakanlığını bastı. Çevre Bakanı Laszlo Borberly basına yaptığı açıklamada, Kanada'nın Rosia Montana Gold Corp. madencilik şirketine Transilvanya'da altın madeni açma izni verilmesi girişimini protesto eden 30 kadar eylemcinin sabah saatlerinde bakanlık binasına girdiklerini söyledi. Romanyalı ve yabancılardan oluşan eylemcilerden ikisinin kendilerini bina içindeki radyatörle zincirlediklerini belirten Borberly, kendisinin kahve ve meşrubat ikramını reddeden eylemcilerin 5 saat kadar kaldıktan sonra binayı barış içinde terk ettiklerini kaydetti. Borberly sözkonusu projeye çevre açısından güvenli olmaması durumunda izin vermeyeceğinin altını çizdi. -Macaristan'daki eylem- Bu arada, Romanya'ya komşu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Romanya Büyükelçiliğinin önünde de yine aynı amaçla gösteri düzenleyen eylemciler, ölü balıkların istif edildiği bir tabutu Romanya Büyükelçiliğinin bahçe kapısının önüne bıraktı. Greenpeace'in eylemleri, Romanya'nın Baia Mare kentinde kazara açığa çıkan siyanür sonucu Macaristan göllerindeki doğal yaşamın ve çok büyük sayıda balığın yok olmasının 12. yıldönümünü anmak amacıyla yapıldı. Yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağı ve önemli bir yabancı yatırım olması nedeniyle Romanya hükümeti içinde destek bulan proje, altın çıkarmak amacıyla siyanür kullanılacağı için tehlikeli olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oluyor. Eylemciler Romanya hükümetinden, Kanada şirketine altın arama izni verilmemesini ve altın madenciliğinde siyanür kullanımının yasaklanmasını istiyor.

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