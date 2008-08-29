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Spor

Green ve Smith imzaladı

Fenerbahçe Ülker yeni transferleri için imza töreni düzenledi

29 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı’nın iki yeni transferi Marques Green ve Devin Smith iki yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Green ve Smith’in yanı sıra asbaşkan Mahmut Uslu, basketbol şube yardımcılığından sorumlu yönetici Semih Özsoy, basketbol şube direktörü Nedim Karakaş da katıldı.

Mahmut Uslu, imza töreninde "İki sezondur şampiyonluğu elimizde bulunduruyoruz. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Sponsorumuzla uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şampiyonluğa oynuyoruz. Bu iki oyuncunun takımımıza önemli katkıları olacaktır" diye konuştu. Öte yandan diğer yeni transfer Gordan Giricek Kadıköy Acıbadem Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

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