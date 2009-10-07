Green: Dünyaya özür borçluyuz

Bankacılık devi HSBC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Green, sektörün tamamının gerçek dünyaya özür borçlu olduğunu söyledi.



BBC'nin sorularını yanıtlayan Stephen Green, halkın bankacılara bakışını iyileştirmek için bir kültür değişimi gerektiğini vurguladı.



Green ayrıca Londra'nın dünyanın finans merkezlerinden biri olma niteliğini koruyacağını ama piyasa payında küçülme olacağını da söyledi.



HSBC geçen ay İcra Kurulu Başkanı Michael Geoghan'ın Londra'dan Hong Kong'a taşınacağını açıklamıştı.



Stephen Green kararın HSBC'nin Londra'ya sırt çevirmesi anlamına gelmediğini belirterek, ''Faaliyetlerimizin üçte ikisi Asya'da. Dünya ekonomisinin çekim merkezinin buraya kaymakta olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.



"Ders aldığımızı göstermek zorundayız"



IMF ve Dünya Bankası toplantıları için İstanbul'da bulunan Green, bankacılık sektörünün mali kriz nedeniyle dünyaya ortak bir özür borcu olduğunu kabul etti.



Green, ''Ayrıca gerçek dünyaya yaşananlardan ders çıkardığını göstermek zorunda. Bu derslerin bazıları yönetim, bazıları ahlak, bazıları da sektörün işleyiş kültürüyle ilgili olacaktır.'' diye konuştu.



Ama değişimi yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle sağlamanın mümkün olmadığını kaydeden HSBC yetkilisi, bankalara denetimin arttırılmasını yorumlarken de, ''sektörü denetleyenler kadar bankaların kendilerinin de krizden çıkaracakları dersler olduğunu'' söyledi.



Green'in bir diğer uyarısı da bankaların nakit akışkanlığına geçmiştekinden daha fazla önem vermeleri gerekeceği oldu.