Green Card'a kısıtlama geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da iki Cumhuriyetçi senatörle birlikte, yasal göçmenliği sınırlandıran bir yasa teklifi açıkladı.

Odatv'nin haberine göre, Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton ve David Perdue ülkeye kabul edilen yasal göçmenlerin sayısının yılda 1 milyondan 500 bine düşürülmesini öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Senato’da henüz görüşülmeyen tasarı ayrıca, göçmenlerin aile üyelerinin ülkeye kabulüne de sınırlamalar getiriyor, “Yeşil Kart” kurasını kaldırıyor ve yeşil kart edinme sürecini zorlaştırıyor.

Trump, Amerika’nın yasal göçmenlik sistemini reformdan geçirme vaadini gerçekleştirmeyi hedefleyen tasarı hakkında senatörlerle daha önce iki kez görüşmüştü.

Beyaz Saray'daki etkinlikte yaptığı açıklamada da Trump, sözkonusu yasa teklifinin, Amerika'nın göçmenlik sisteminde yarım yüzyıldır yapılan en önemli değişikliği oluşturacağını söyledi.

Trump, yeni düzenlemenin, göçmenlik sistemini başarıyı daha çok temel alan bir şekle dönüştüreceğini belirtti.

Nitelik sahibi kişilere öncelik

Başkan Trump, "Yasa, Yeşil Kart dağıtmada düşük vasıflıları kabul eden göçmenlik sisteminin yerine, nitelik sahibi kişilere öncelik veren bir sistemi getiriyor. Bu rekabetçi başvuru sürecinde, İngilizce konuşabilenler, kendilerini ve ailelerini mali açıdan destekleyebilenler ve ekonomimize katkı sağlayacak yetenekler sergileyenler öncelik kazanacak" diye konuştu.

Trump, yeni sistemin, göçmenlerin bir katkı sunmadan sadece refahtan yararlanmasının önüne geçeceğini, Amerikalı çalışanları ve vergi mükelleflerini koruyacağını savundu.

ABD Başkanı, geçen hafta Ohio eyaletindeki bir mitinginde, “Bugünün düşük vasıflı herkesin - hiç çalışmamış, suçlu - isteyen herkesin geldiği korkunç göçmenlik sistemi yerine, başarıyı taban alan, çalışanları, çalışanlarımızı, vergi mükelleflerimizi ve ekonomimizi koruyan bir sistemi getirmek istiyoruz” diye konuşmuştu.