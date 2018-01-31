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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Mergen aday değil

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle puanları silinen, adı sürekli krizler ve takımdan ayrılan futbolcularla anılan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'da başkan Abdullah Mergen, 11 Şubat'ta yapılacak olağanüstü kongrede kesinlikle ada

31 Ocak 2018 17:46

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de borçları nedeniyle puanları silinen, adı sürekli krizler ve takımdan ayrılan futbolcularla anılan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'da başkan Abdullah Mergen, 11 Şubat\'ta yapılacak olağanüstü kongrede kesinlikle aday olmayacağını açıkladı. 
Yeniden başkan olmasının söz konusu olmadığını belirten Mergen, \"Kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum. Şerefim ve namusum üzerine böyle bir şey söz konusu değil. Zaten kongre kararı aldık. Aday olanlar hazırlığını yapsın, kısa vadede sorunları çözecekse de buyursun hemen çözsün\" dedi.
Siyah-beyazlılarda kongre kararı sonrası teknik direktörden çok yönetici gibi de çalışarak çeşitli ziyaretlerle çözüm yolları arayan Taner Taşkın da, \"Sesimizi duyurmak için her şeyi yapıyoruz. Bu kulüp batsın, kapansın diye seyredenlere de yazıklar olsun. Sesimizi duyan yok. Tarık Almış Tesisleri\'nde bu soğuk kış aylarında bile bir kesilip bir açılan doğalgaz var. Takıma bir öğün yemek çıkabiliyorsa anca çıkabiliyor. Kulüp personeli perişan, tesisteki her yer atıl durumda. Bir el uzattık. Bu eli tutacak gerçek bir Manisa sevdalısı var mı?\" ifadelerini kullandı.
YENİ ADAY UYGUR
Manisaspor\'da bir süredir başkanlık için görüşmeler yapan Gökay Budak geri adım atarken işadamı Rıfat Emin Uygur\'un ismi ön plana çıkmaya başladı. Uygur, destek turlarını sürdürüyor. Manisaspor\'da geçen hafta önce takımdan ayrılacaklarını açıklayan ardından da kalmayı seçen Sırp futbolcular Perovic ve Mikic\'in Abdullah Mergen yönetiminden alacakları için temlik alıp döndüğü öğrenildi. Sözleşmesini feshedip Adanaspor\'a imza atan Mustafa Sevgi ise bonservisini almak için 240 bin TL alacağından feragat ederek 40 bin TL de ödeme yaptı.

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