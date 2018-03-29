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Spor

Grandmedical Manisaspor'da giden gidene

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

29 Mart 2018 15:46

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor\'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor. 18 Şubat\'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.
Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül\'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı. Uzun yıllardır Manisaspor\'da çalışan Dalkıran\'ın 4 aydır maaş alamadığı ortaya çıktı. Tüm personelini kaybetme noktasına gelen Ege ekibi, yeni yönetimden henüz umduğunu bulamadı. 

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