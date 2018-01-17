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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Budak iddiası

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Grandmedical Manisaspor'da işadamı Gökay Budak'ın başkanlığa talip olduğu öğrenildi

17 Ocak 2018 17:53

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Grandmedical Manisaspor\'da işadamı Gökay Budak\'ın başkanlığa talip olduğu öğrenildi. 
Aylardır istifaya davet edilen, kongre için karar aşamasında olan başkan Abdullah Mergen\'in, Budak\'tan takıma ödeme yapmasını istediği ve ödeme yaparsa genel kurul kararı alma sözü verdiği iddia edildi.
Gökay Budak\'ın ödemeler için acil gerekli kaynağının hazır olduğu ve liste çalışmalarına başladığı sızan haberler arasında.

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