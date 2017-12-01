Grandmedical Manisaspor'da Berk profesyonel oldu

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de kümede kalma savaşı veren, maddi olarak da tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Grandmedical Manisaspor, defans oyuncusu Berk Cambaz\'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı Kulüp Yönetim Merkezi\'nde düzenlenen törene Başkan Abdullah Merge de katılırken, 18 yaşındaki futbolcu 3.5 yıllık mukaveleye imza attı. Abdullah Mergen, teknik heyetin raporu doğrultusunda Berk\'i profesyonelliğe geçirdiklerini belirterek, \"Berk gelecek vaad eden bir oyuncu. Kendisine yeni süreçte başarı diliyorum. Yönetim kurulu olarak altyapıya çok önem veriyoruz\" dedi.

Mergen, Berk\'in yetiştiricilik bedeli konusunda Süper Lig ekibi Göztepe\'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, sarı-kırmızılıların Başkanı Mehmet Sepil\'e teşekkür etti. Berk Cambaz da kendine güvenenleri mahcup etmeyeceğini ve verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini ifade etti.

Öte yandan Manisaspor Kulübü, 750 bin euro borçlu olduğu eski futbolcu Joshua Simpson konusunda açıklama yaptı. Açıklamada şu cümleler kullanıldı:

\"Futbolcu Joshua Simpson’un 2012 yılında kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmesinin ardından FIFA nezdinde yargılama süreci yaşanmış ve bu sürecin ardından kulübümüz haklı görülerek 750 bin euro tazminat almaya hak kazanmıştır. FIFA’daki bu karar üzerine Simpson ve kulübü Yong Boys konuyu Uluslararası Spor Mahkemesi’ne (CAS) taşımıştır. CAS’taki yargı sürecinin sonunda ise Simpson’un haklı fesih yaptığı, kulübümüzü kazandığı tazminatın iptal edilip, kulübümüzün futbolcuya 750 bin euro tazminat ödemesi kararı alınmıştır. FIFA konuyla ilgili kulübümüze yazı göndermiştir. FIFA tarafından kulübümüze gönderilen yazı, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde bir yazı değil, kulübümüzün karşı taraf ile irtibata geçmesi ve anlaşma zemini aranması yönünde gönderilen bir yazıdır.\"

