T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taşkın: "Kesinlikle pes etmeyeceğiz"

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor'un ardından Samsunspor'a da yenilerek düşme potasından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi

28 Ocak 2018 16:31

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor\'un ardından Samsunspor\'a da yenilerek düşme potasından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Taner Taşkın, kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi. Samsunspor karşısında alınan 2-0\'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Karşılaşma öncesinde, ekonomik sıkıntılar yüzünden takımdan ayrılmak isteyen Perovic ve Mikic\'i büyük çabayla geri döndürdük. İkisi de doğru düzgün idmana çıkmadı. Maalesef takımımızdan 9 as oyuncu gitti. Genç ağırlıklı futbolcularla sahaya çıktık. Kalan 15 karşılaşmada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz\" dedi. Taşkın, yine takımdan ayrılan sol kanat oyuncusu Mustafa Sevgi\'yi dönmeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Manisaspor, 11 Şubat\'ta olağanüstü kongreye gidecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHARizesporSamsunsporGrandmedical ManisasporTaner TaşkınPerovicMikicMaalesefGençKalanTaşkınMustafa SevgiManisaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24