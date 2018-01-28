Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taşkın: "Kesinlikle pes etmeyeceğiz"

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor\'un ardından Samsunspor\'a da yenilerek düşme potasından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Taner Taşkın, kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi. Samsunspor karşısında alınan 2-0\'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Karşılaşma öncesinde, ekonomik sıkıntılar yüzünden takımdan ayrılmak isteyen Perovic ve Mikic\'i büyük çabayla geri döndürdük. İkisi de doğru düzgün idmana çıkmadı. Maalesef takımımızdan 9 as oyuncu gitti. Genç ağırlıklı futbolcularla sahaya çıktık. Kalan 15 karşılaşmada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz\" dedi. Taşkın, yine takımdan ayrılan sol kanat oyuncusu Mustafa Sevgi\'yi dönmeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Manisaspor, 11 Şubat\'ta olağanüstü kongreye gidecek.