-GRAND PRİX'SİNDE SIRALAMA TURLARI ERTELENDİ SUZUKA (A.A) - 09.10.2010 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Formula 1 yetkilileri, Suzuka Pisti'nde koşulacak sıralama turlarının şiddetli yağış nedeniyle önce yarım saat ertelendiğini duyurdu. Ardından yapılan incelemede pistin ''çok tehlikeli'' gözükmesi nedeniyle turların yarına ertelendiği açıklandı. Sıralama turları yarın yerel saatle 10.00'da (TSİ 04.00) başlayacak. Yarışın ise yerel saatle 15.00'de (TSİ 09.00) yapılması bekleniyor. Formula 1'de bir yarış, son olarak yine Japonya'da ertelenmiş, Suzuka'da 2004'teki sıralama turları fırtına nedeniyle vaktinde yapılamamıştı.