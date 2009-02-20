Gran Torino gişe rekoru kırıyor

Efsanevi oyuncu, yönetmen Clint Eastwood’un son filmi Gran Torino, ABD’de en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu. Gran Torino fragmanı - VİDEO
İngiltere, İspanya ve Rusya’da 19 Şubat’tan itibaren vizyona girecek olan film, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi ile Doğu Avrupa bölgesinde, ayrıca Güney Afrika ve İsrail’de şubat ayında gösterime çıkacak.
Almanya, İtalya, birçok Ortadoğu ve Latin Amerika ülkesinde mart ayında gösterime girecek olan film, Türkiye’de de 6 Mart’ta vizyona girecek. Bu tarihleri Nisan ayında Doğu Avrupa, Japonya ve mayısta Danimarka izleyecek.Gran Torino künye
Tür:
Gerilim / Dram / Suç Gösterim Tarihi:
6 Mart 2009 Yönetmen:
Clint Eastwood Senaryo:
Nick Schenk, Dave Johannson, Nick Schenk Görüntü Yönetmeni:
Tom Stern Yapım:
2008, ABD, 116 dakika Oyuncular:
Clint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (Janovich), Bee Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), Brian Haley (Mitch Kowalski), Geraldine Hughes (Karen Kowalski) Filmin konusu
Kore Savaşı gazisi Walt Kowalski, Detroit'in dışında kalan, Hmong (Çinli etnik grup) göçmenlerin kaldığı bölgede yaşar.
Önceleri çevresindekileri sadece yabancı olarak algılarken, karısının ölümünden sonra Kowalski, isteksizce de olsa komşularının ırksal sterotipten daha fazlası olduğunun farkına varır. Sonunda onlarla, onu sadece ihtiyacı olduğunda arayan ve yaşlı bir ırkçı olarak gören ailesinden daha çok ortak yönü olduğunu anlar.
Bu zaman içinde bölgenin huzuru, çetelerin yüzünden kaçmıştır ve saldırılarını giderek arttırıyorlardır. Kowalski bu şiddete karşı koymak için yeni bulduğu arkadaşlarını ve komşularını çete saldırılarından korumaya çalışır.