T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gran Torino gişe rekoru kırıyor

Efsanevi oyuncu, yönetmen Clint Eastwood’un son filmi Gran Torino, ABD’de en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu.

20 Şubat 2009 02:00

Efsanevi oyuncu, yönetmen Clint Eastwood’un son filmi Gran Torino, ABD’de en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu.

Gran Torino fragmanı - VİDEO

İngiltere, İspanya ve Rusya’da 19 Şubat’tan itibaren vizyona girecek olan film, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi ile Doğu Avrupa bölgesinde, ayrıca Güney Afrika ve İsrail’de şubat ayında gösterime çıkacak.

Almanya, İtalya, birçok Ortadoğu ve Latin Amerika ülkesinde mart ayında gösterime girecek olan film, Türkiye’de de 6 Mart’ta vizyona girecek. Bu tarihleri Nisan ayında Doğu Avrupa, Japonya ve mayısta Danimarka izleyecek.

Gran Torino künye

Tür: Gerilim / Dram / Suç
Gösterim Tarihi: 6 Mart 2009
Yönetmen: Clint Eastwood
Senaryo: Nick Schenk, Dave Johannson, Nick Schenk
Görüntü Yönetmeni: Tom Stern
Yapım: 2008, ABD, 116 dakika
Oyuncular: Clint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (Janovich), Bee Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), Brian Haley (Mitch Kowalski), Geraldine Hughes (Karen Kowalski)

Filmin konusu

Kore Savaşı gazisi Walt Kowalski, Detroit'in dışında kalan, Hmong (Çinli etnik grup) göçmenlerin kaldığı bölgede yaşar.

Önceleri çevresindekileri sadece yabancı olarak algılarken, karısının ölümünden sonra Kowalski, isteksizce de olsa komşularının ırksal sterotipten daha fazlası olduğunun farkına varır. Sonunda onlarla, onu sadece ihtiyacı olduğunda arayan ve yaşlı bir ırkçı olarak gören ailesinden daha çok ortak yönü olduğunu anlar.

Bu zaman içinde bölgenin huzuru, çetelerin yüzünden kaçmıştır ve saldırılarını giderek arttırıyorlardır. Kowalski bu şiddete karşı koymak için yeni bulduğu arkadaşlarını ve komşularını çete saldırılarından korumaya çalışır.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24