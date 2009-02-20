Gran Torino gişe rekoru kırıyor

Gran Torino künye



Filmin konusu

İngiltere, İspanya ve Rusya’da 19 Şubat’tan itibaren vizyona girecek olan film, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi ile Doğu Avrupa bölgesinde, ayrıca Güney Afrika ve İsrail’de şubat ayında gösterime çıkacak.Almanya, İtalya, birçok Ortadoğu ve Latin Amerika ülkesinde mart ayında gösterime girecek olan film, Türkiye’de de 6 Mart’ta vizyona girecek. Bu tarihleri Nisan ayında Doğu Avrupa, Japonya ve mayısta Danimarka izleyecek.Gerilim / Dram / Suç6 Mart 2009Clint EastwoodNick Schenk, Dave Johannson, Nick SchenkTom Stern2008, ABD, 116 dakikaClint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (Janovich), Bee Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), Brian Haley (Mitch Kowalski), Geraldine Hughes (Karen Kowalski)Kore Savaşı gazisi Walt Kowalski, Detroit'in dışında kalan, Hmong (Çinli etnik grup) göçmenlerin kaldığı bölgede yaşar.Önceleri çevresindekileri sadece yabancı olarak algılarken, karısının ölümünden sonra Kowalski, isteksizce de olsa komşularının ırksal sterotipten daha fazlası olduğunun farkına varır. Sonunda onlarla, onu sadece ihtiyacı olduğunda arayan ve yaşlı bir ırkçı olarak gören ailesinden daha çok ortak yönü olduğunu anlar.Bu zaman içinde bölgenin huzuru, çetelerin yüzünden kaçmıştır ve saldırılarını giderek arttırıyorlardır. Kowalski bu şiddete karşı koymak için yeni bulduğu arkadaşlarını ve komşularını çete saldırılarından korumaya çalışır.