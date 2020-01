Gran Fondo Marmara büyük heyecana sahne oldu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - AMATÖR bisikletçileri bir araya getiren Gran Fondo Marmara, İstanbul\'da başlayıp Bursa\'da son buldu. Sporcular ödüllerini alırken, ortaya yarış boyunca renkli görüntüler çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve çeşitli firmaların sponsorluk destekleriyle bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Amatör Uzun Yol Bisiklet Yarışı Gran Fondo Marmara Bisiklet Organizasyonu sona erdi. Spor İstanbul’un düzenlediği 2017 Gran Fondo Marmara Bisiklet Yarışı’nda 25 ülkeden bin 525 sporcu pedal çevirdi. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar’ın verdiği start ile Uzun Etap (111 km) İstanbul Viaport Alışveriş Merkezinde başlarken, Bursa Endülüs Alışveriş Merkezi\'nde sonlandı. Kısa Etap ise (53 km) Orhangazi Şehir Merkezi’nden başlayarak yine Bursa Endülüs Alışveriş Merkezi’nde son buldu. Osmangazi Köprüsü’nden geçilen tek spor organizasyonu olan Gran Fondo Marmara Yarışı’na katılan yüzlerce sporcu köprüde renkli görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL İLE BURSA\'YI BULUŞTURDU

Yarışmanın ardından BEST FM sunucusu Cem Aslan\'ın sunuculuğunu yaptığı ödül törenine geçilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe yaptığı açıklamada spora verdikleri önemi dile getirdi. Başkan Altepe, \"Bugün güzel bir etkinlik, bu güzel etkinliklerle anılmaz çok güzel. Dünya şehri İstanbul ile tarih başkenti Bursa\'yı buluşturan, 111 kilometrelik güzel bir parkur. Her yıl giderek büyüyen Gran Fondo Marmara. Daha önce araçların otomobillerin ulaşamadığı süratle, İstanbul-Bursa arası bisikletler gidebiliyor, ne mutlu bizlere. Bisiklet sporunu Bursa\'da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz, her yıl bisiklet dağıtıyoruz. İnşallah bu devam edecek\" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde Recep Altepe\'nin yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Bayraktar, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Süleyman Şahin ile birlikte protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Gran Fondo Marmara Kısa Parkur Genel Klasman Sonuçları (Erkekler):

1.Ertuğrul Dağcı - 01:18:45,65

2. Ömer Furkan Kurcak - 01:18:48,30

3.Uğur Demir - 01:18:48,66

Gran Fondo Marmara Kısa Parkur Genel Klasman Sonuçları (Kadınlar):

1.İpek Sarac - 01:29:06,00

2.Özge Seçkin - 01:29:41,69

3.Zeynep Özcan - 01:33:56,74



Gran Fondo Marmara Uzun Parkur Genel Klasman Sonuçları (Erkekler):

1.Gökhan Uzuntaş - 02:45:56,75

2.Muhammet Eyup Karagöbek - 02:46:29,34

3.Turgay Germen - 02:46:41,55

Gran Fondo Marmara Uzun Parkur Genel Klasman Sonuçları (Kadınlar):

1.Ece Calp - 02:56:28,26

2.Esin Yılmaz - 02:56:44,35

3.Arzu Sağnak - 03:03:01,59



