Grammy'nin adayları açıklandı

Merakla beklenen 56. Grammy adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde televizyondan yayınlanan bir konserle açıklandı. Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, rap ve pop kategorilerinde 9 adaylıkla listenin öne çıkan ismi oldu.

Kendrick Lamar, Macklemore ve Ryan Lewis, Justin Timberlake ve Pharrell Williams'ın yedişer adaylık aldığı listede dikkati çeken isim ve gruplar arasında Daft Punk, Drake, Lorde, Bruno Mars ve Taylor Swift yer aldı.

Tüm müzik türlerinde 80'den fazla kategoride verilen ve 26 Ocak'ta Los Angeles'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri'nin bazı kategorilerinde adaylar şöyle:

Yılın albümü

"The Blessed Unrest"/Sara Bareilles

"Random Access Memories"/Daft Punk

"Good Kid, M.A.A.D City"/Kendrick Lamar

"The Heist"/Macklemore & Ryan Lewis

"Red"/Taylor Swift

Yılın Plağı

"Get Lucky"/ Daft Punk ve Pharrell Williams

"Radioactive"/Imagine Dragons

"Royals"/Lorde

"Locked Out Of Heaven"/Bruno Mars

"Blurred Lines"/Robin Thicke

Yılın Şarkısı

"Just Give Me A Reason"/Jeff Bhasker, Pink ve Nate Ruess

"Locked Out Of Heaven"/Philip Lawrence, Ari Levine ve Bruno Mars

"Roar"/Lukasz Gottwald, Max Martin, Bonnie McKee, Katy Perry ve Henry Walter

"Royals"/Joel Little ve Ella Yelich O'Connor

"Same Love"/ Ben Haggerty, Mary Lambert ve Ryan Lewis