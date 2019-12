Grammy'de Pink şov

T24- Müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Grammy ödüllerinin 52'ncisi, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Ödül töreninde sahne alan ünlü şarkıcı Pink, sahne şovuyla herkesi büyüledi.



PİNK'İN ŞOVU/ FOTO GALERİ



Toplam 10 kategoride Grammy ödülüne aday gösterilen R&B yıldızı Beyonce 6 ayrı kategoride ödül kazanırken, 8 kategoride ödüle aday gösterilen Taylor Swift 4 ödül alarak geceye damgasını vuran sanatçılar oldu.



Sabah gazetesinin haberine göre, Grammy ödülleri arasında en önemli ödül olarak kabul edilen yılın şarkısı ödülünü ''Single Ladies (Put a Ring On It)'' adlı parçasıyla kazanan 28 yaşındaki Beyonce ayrıca yine aynı şarkıyla en iyi R&B şarkısı ve R&B kadın şarkıcı ödüllerinin sahibi oldu. Yılın en iyi kadın pop şarkıcısı ödülünü de alan Beyonce ayrıca ''I am ... Sasha Fierce'' ile en iyi çağdaş R&B albümü ve "At Last" adlı parçasıyla en iyi geleneksel R&B şarkıcısı ödüllerine layık görüldü.



Toplam 4 Grammy ödülü kazanan country-pop şarkıcısı Taylor Swift de gecenin en çok ödül kazanan ikinci ismi oldu.



"Fearless" ile en iyi country albümü ve yılın albümü ödüllerini kazanan 20 yaşındaki Swift ayrıca, "White Horse" parçasıyla en iyi kadın country şarkıcısı ve country şarkısı ödüllerinin sahibi oldu.



Grammy ödülleri arasında en önemli yeri tutan diğer bir kategori olan yılın kaydı ödülü ise "Use Somebody" ile güneyli rock grubu Kings of Leon'a gitti.



ABD'nin Atlanta kentinden Zac Brown Band grubu da en iyi yeni sanatçı ödülünün sahibi oldu. Zac Brown Band 2005 yılından beri bu ödülü kazanma başarısını gösteren ilk grup oldu.







Törende ödül alan bazı sanatçılar, albümler ve şarkıların listesi şöyle:

Yılın Kaydı: "Use Somebody", Kings of Leon

Yılın Albümü: "Fearless", Taylor Swift

Yılın Şarkısı: "Single Ladies (Put A Ring On it)1, Beyonce Knowles

Yılın En İyi Pop Albümü: "The E.N.D.", The Black Eyed Peas

Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı: "Halo", Beyonce Knowles

Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı: "Make It Mine", Jason Mraz

Yılın En İyi Rock Albümü: "21st Century Breakdown", Green Day

Yılın En İyi Rock Şarkısı: "Use Somebody", Kings of Leon

Yılın En İyi R&B Albümü: "BLACKsummers'night", Maxwell

Yılın En İyi R&B Şarkısı: "Single Ladies (Put A Ring On It)", Beyonce Knowles

Yılın En İyi Rap Albümü: "Relapse", Eminem

Yılın En İyi Rap Şarkısı: "Run This Town", Jay-Z, Rihanna ve Kanye West

Yılın En İyi Rap/Sung Uyumu:"Run This Town", Jay-Z, Rihanna ve Kanye West

Yılın En İyi Country Albüm: "Fearless", Taylor Swift

Yılın En İyi Kadın Country Şarkıcısı: "White Horse", Taylor Swift

Yılın En İyi Erkek Country Şarkıcısı: "Sweet Thing", Keith Urban

Yılın En İyi Country Şarkısı: "White Horse", Liz Rose & Taylor Swift

Yılın En İyi Latin Pop Albümü: "Sin Frenos", La Quinta Estacion

Yılın En İyi Çağdaş Jazz Albümü: "75", Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate