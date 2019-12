-GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI TORRES TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Dünyaca ünlü, Grammy ödüllü Amerikalı latin caz flüt sanatçısı Nestor Torres, Türkiye'de latin caz konusunda çalışan ilk ve tek Türk kadın flüt sanatçısı Mihriban Aviral'in albümünün prodüktörlüğünü yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Mihriban Aviral, ''Mihriban Aviral Plays The Music of Nestor Torres'' adını taşıyan albümde, Nestor Torres'in eserlerini yorumlayacak. Aviral, yıllar önce çok uzun süren bir akciğer rahatsızlığı geçirdiğini, ameliyat olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki görevine ara vermek zorunda kaldığını ve çok sevdiği flütünü bir süre çalamadığını anlattı. Hastalığından bir yıl önce İspanya'da Nestor Torres'in albümünü aldığını ve hastalık süresince özellikle Torres'in parçalarını çok yoğun dinlediğini belirten Aviral, ''Bu parçaları her dinleyişimde karamsarlığım dağılıyor, daha umutlu bakıyordum hayata. Beni rehabilite ediyordu bu müzikler. Doktorum da bunun farkındaydı ve o da beni bol bol dinlemem için teşvik ediyordu'' dedi. Zaman içinde sanatçının birçok albümüne sahip olduğunu ifade eden Aviral, daha sonra sanatçının parçalarını seslendirmek için ona bir mail atarak izin aldığını belirtti. Torres'in kendisine Latin sıcakkanlılığı ile son derece samimi bir yanıt verdiğini dile getiren Aviral, şunları söyledi: ''Torres ile ilk kez bu proje için İstanbul'a geldiği 14 Ağustos'ta yüz yüze tanıştık. Nitelikli bir flüt sanatçısından kendi müziğini dinlemiş olmaktan dolayı son derece heyecanlandığını ve onurlandığını belirtti. Daha sonra çeşitli dijital ortamlarda bazı diğer örnekleri dinledi. Ses tonumu, müzikalitemi, parçalarını yorumlamamamı, tekniğimi çok beğendiğini söyledi ve prodüktörlüğünü kendisinin yapacağı, kendi parçalarından oluşan bir albüm doldurmam için beni teşvik etti. Bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü bu kadar yoğun programının arasında Miami'den Türkiye'ye projeyi gerçekleştirmek için gelecekti.'' Torres'in onayıyla sanatçının kendisini en çok etkileyen 10 parçasını seçtiğini söyleyen Aviral, ''Böylece albümde yer alacak parçaları birlikte oluşturduk. Parçaların tamamı Nestor Torres'in besteleri olacak. 'Latin Dreams in İstanbul' adlı parçada da düet yapacağız'' diye konuştu. Düet yapacakları parçayı Torres'in 'ortak kaderleri' nitelendirmesiyle yeni bestelediğinin altını çizen Aviral, albümün adının ''Mihriban Aviral, My Favorite Songs From Nestor Torres'' adını taşıdığını ifade etti. Nestor Torres de Mihriban Aviral ile yollarının kesişmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Aviral'in tekniğini, müzikalitesini ve eserlerini yorumlamasını çok beğendiğini ifade eden Torres, ''Kendisine benim eserlerimden oluşan bir albüm yapmak, üstelik bu albümün prodüktörlüğünü üstlenmek istediğimi bildirdim ve beni de oldukça heyecanlandıran bu proje için Türkiye'ye geldim. Yoğun bir şekilde devam eden stüdyo kayıtlarımız kısa bir süre sonra tamamlanacak ve albüm sonbaharda tüm dünyada aynı anda müzikseverlerle buluşacak'' dedi.