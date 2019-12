-GRAMMY ÖDÜLLÜ MÜZİSYEN BURKE ÖLDÜ AMSTERDAM (A.A) - 10.10.2010 - Soul müziğin önde gelen isimlerinden Solomon Burke yaşamını yitirdi. Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı güvenlik yetkilileri, 70 yaşındaki müzisyenin Schiphol Havaalanında öldüğünü açıkladı, ancak ölüm nedeniyle ilgili bilgi vermedi. "Everybody Needs Somebody to Love" gibi şarkılara imza atan Grammy ödüllü Burke'ün, Amsterdam'ın ünlü bir kulübünde sahne almak için şehre geldiği belirtildi.