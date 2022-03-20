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Magazin

Grammy Ödülleri, sosyal medyadaki tacizleri sonrası Kanye West'in sahne planını iptal etti

West, boşandıklarından bu yana eski eşi Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Pete Davidson hakkında paylaşımlar yapıyordu

20 Mart 2022 08:12

T24 Dış Haberler

Sosyal medyada eski eşi Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Pete Davidson hakkında tacize varan paylaşımlarda bulunan rapçi Kanye West’in internet üzerindeki “endişe verici davranışları” nedeniyle gelecek Grammy Müzik Ödülleri’nde sahne alma daveti geri çekildi.

Variety’nin atardığı habere göre, yasal adıyla “Ye” olan rapçi Kanye West’in tacizleri nedeniyle Instagram tarafından 24 saat yasaklanmasının ardından Grammy de harekete geçti. 

Komedyen Trevor Noah, West’in eski eşi Kardashian’ı taciz eden paylaşımlarını eleştirmiş, West karşılık olarak Noah’a ırkçı bir küfür etmişti. Paylaşım daha sonra silinmişti.

West, bugüne kadar 75 kez aday gösterilmiş, 22 Grammy kazanmıştı. West’in temsilcisi Grammy’nin aldığı karara “şaşırmadıklarını” söyledi

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