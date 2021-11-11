Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram 597, çeyrek 976 TL'yi gördü

Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi.

Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, bugün 597 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Yeni rekor sonrası ise gram 592 lira seviyesine geri çekildi. Gram güne ise 587 liradan başlamıştı.

Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 968 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 976 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi. Çeyrek tarihi zirvesini aşmasının ardından ise 968 lira seviyelerine geri çekildi.

Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.

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