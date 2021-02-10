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Ekonomi

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

10 Şubat 2021 11:47

Altının gram fiyatı, 418,93 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 689 lira, cumhuriyet altını ise 2 bin 728 TL civarında seyrediyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 417,3 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 419,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 689 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 798 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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