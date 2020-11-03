Gram altın zirve koşusunda; 518 TL'yi aştı!

İç piyasada doların rekor üstüne rekor kırması ve dünyada sonuçları izlenen ABD seçimlerinin etkisiyle yükselişe geçen gram altın 518 TL'yi aştı.

Bir süredir yatay seyrinde ilerleyen ons altın ABD başkanlık seçimlerinde yatırımcıların beklemeye geçişiyle hareketlenmişti.

1900 dolar seviyesinden işlem gören ons altın iç piyasada da gram altına yansıdı. Dolar bugün 8.48 TL ile zirve yaparken, gram altının fiyatı ise 518,475 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 848 TL'den alıcı bulurken, yarım altın 1696 TL, tam altın ise 3 bin 393 TL'den fiyatlanıyor.