Gram altın ve çeyrek altında son durum

Güne düşüşle başlayan gram altın, 410,98 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 691 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 719 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla 410,98 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 691 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 719 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.