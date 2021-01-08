Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı 449 liradan alıcı buluyor.

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve geleceği merak ediliyor. Bu hafta içinde altının ons fiyatının da yükselmesiyle yaklaşık 10 lira değer kazanan gram altın, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmesi sonrasında kazanımlarını terk etmiş ve uzun süre sonra 450 liranın altına düşmüştü.

Uzmanlar, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmeye devam edeceği görüşünde. Her ne kadar altının ons fiyatı yükselme eğiliminde olsa da ülkemizde gram altının daha da düşeceği beklentisi mevcut.

Çeyrek altın ne kadar?

Alış: 726.80

Satış: 736.20

Yarım altın ne kadar?

Alış: 1.453.60

Satış: 1.472.80

Tam altın ne kadar?

Alış: 2.888.80

Satış: 2.924,60

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 2.902.70

Satış: 2.934.40.