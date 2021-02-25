Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?

Güne düşüşle başlayan gram altın 414 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 700, cumhuriyet altını ise 2 bin 817 liradan satılıyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 415,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla 414 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını da 2.817 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.