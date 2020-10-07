Gram altın tekrar 480 TL seviyesine yaklaştı

Altının gram fiyatı yeniden önceki rekoru olan 480 TL’ye yaklaşarak 479,572 TL seviyesine ulaştı.
Gram altın, yeni güne 471,491 TL seviyesinden başlayan altın, dünkü değer kaybını kısa sürede tekrar kazanarak 480 TL’ye yaklaştı. 479,572 TL seviyesinden işlem gören gram altın şu dakikalarda 475-476 TL dolaylarında seyrediyor.
ABD’de dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar güçlenirken, ons fiyatlarında da gerileme yaşanmıştı. Ons, bugün 1893 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 770 TL’den alıcı bulurken, tam altın fiyatı ise 3 bin 113 TL’ye çıkmış durumda.