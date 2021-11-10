Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram 587, çeyrek 960 TL

Altın fiyatları güne hafif kayıpla başlamasına karşın, hafta başındaki kazanımlarını korudu. Akşam saatlerinde ise ABD tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 6,2'yle 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla altın fiyatlarında yeni rekorlar görüldü. Gram altın 587 lirayla, çeyrek altın ise 960 lirayla tarihi zirvelerini görürken, ons altın 1850 doları aşarak hazirandan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın akşam saatlerindeki gelişmelerin etkisiyle 587 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi.

Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından akşam saatlerinde 960 lirayla rekor tazeledi. Çeyrek dün günü 937 liradan kapatmıştı.

Ons altın 1824 dolar seviyesinden güne başlarken, akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisiyle 1950 dolara kadar yükseldi. Ons dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatmıştı.

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