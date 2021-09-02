Gram altın güne 483 liradan başladı; çeyrek 790 TL

Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı.

Ons altın 1814 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1813 dolardan kapatmıştı. Ons dün gün içi en yüksek 1816 dolara çıkarken, en düşük 1810 dolar seviyesine gerilemişti.

Gram altın güne 483 liradan başlarken, dün kapanışta da 483 lira seviyesindeydi. Gram dün en yüksek 484 lira olurken, en düşük ise 482 lira seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ise dün günü 790 lira seviyesinden kapattıktan sonra, bugün de yine 790 lira seviyesinden güne başladı. Dün gün içi en yüksek 792 liraya yükselen çeyrek, gün içi en düşük ise 788 lira seviyesine geriledi.