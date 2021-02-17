Gram altın 7 ayın en düşük seviyesinde!

Gram altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini görürken; saat 11.55 itibariyle 401 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 401.23 lira seviyesine gerileyerek 21 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gün içerisinde en yüksek ise 406.19 lira seviyesine yükseldi.



Dolar kuru ve ons altında yaşanan gerileme hareketlerine paralel olarak düşüş eğilimini sürdüren gram altın, saat 10.01 itibarıyla yüzde 0.44 oranında yükselişle 405.66 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 663 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 731 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 403 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.