Gram altın 410 lirayı gördü, uluslararası piyasada son 9 yılın zirvesine çıktı...

Altının onsu uluslararası piyasalarda son 9 yılın en yüksek seviyesi olan 1.866 dolara yükselirken, yurtiçinde de gram altın 410 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 670 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Altın neden yükseliyor?

Altının yükselişi geçtiğimiz yıldan bu yana sürüyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 1.266 dolar seviyesindeydi. 2020’ye 1.600 dolarlardan girdikten sonra salgının hız kazanmasıyla yükselişini sürdürdü.

Altının yükselişinin arkasındaki temel faktör, Koronavirüs salgını. Savaş, salgın, kriz dönemleri yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp altın gibi güvenli limanlara yönelmesine yol açıyor.

Merkez Bankalarının Koronavirüs’ün etkilerini hafifletebilmek için bilanço büyüterek piyasaya para pompalaması da altına yarıyor. Çünkü Merkez Bankaları’nın müdahalesinin uzun vadede enflasyonu artırmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Altın, enflasyonda etkilenmediği için böyle dönemlerde tercih ediliyor.

Öte yandan bir başka güvenli liman olan doların değer yitirmesi de, rakibi altına yarıyor. Doların değerini güçlü paralar karşısında izleyen Dolar Endeksi geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşüğüne indi...