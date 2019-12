GPS’li 2 Türk'ün ABD yolculuğu hüsranla bitti

T24 - Yakın zamanda ellerinde GPS cihazı Kanada’dan ABD sınırına geçen iki Türk ile Bahama Adaları üzerinden tekne ile yaklaşıp yüzerek ülkeye girmeye çalışan 3 Türk’ün rüyası göçmenlik bürosunda bitti.



Son dönemde ABD’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan Türklerin sayısında bir artış olduğu belirtilidi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Geçen ay meydana gelen bir olayda Uğur Cebeci ve Ramazan Cihat Coşkun isimi 2 Türk, ellerinde “Garmin” ve “Magellan” marka birer GPS aleti ile Kanada sınırından dağları geçerek ABD’ye girdikleri New York eyaleti sınırındaki Champlain kasabasında yakalandı.





Üçüncü Türk New York’ta



ABD Göçmenlik ve Gümrük Koruma ajanlarından Kevin Walczak tarafından sorgulamaları yapılan Türklerin daha önce ABD’de yaşadıkları ancak yasa dışı duruma düştükten sonra Kanada’ya iltica ettikleri ancak buradaki işlemlerin uzaması ve ABD’ye yeniden dönmek için plan yaptıkları belirtiliyor. Cebeci ve Coşkun’u sınırı geçtikten sonra yakalayan polisler üzerlerinde ele geçirdikleri GPS (yön belirleme) cihazlarındaki gösteren adresteki otele giderek orada kendilerini New York’a götürmek için bekleyen ABD oturma izinli bir başka Türk Efrahim Yılmaz’ı da yakaladı.





Onlar da tekneyi denedi



31 Ekim 2010 tarihinde meydana gelen bir başka olayda ise Orhan Acar (27), Ramazan Benli (32) ve İsmail Kaya (20) isimli 3 Türk Bahama adalarında para vererek anlaştıkları bir tekne sahibinden kendilerini Florida yakınlarına kadar götürmesini isterler. Polisin verdiği ifadeye göre 3 kafadar Türk, Florida’nın Palm Beach şehri sahilini gördükten sonra tekneden atlayıp yüzerek sahile ulaşırlar. Ancak burada kendilerini kıyıya yüzerken gören bir grup Amerikalı şüphelenerek durumu polise haber verdi. Palm Beach polis departmanında sorgulamaları yapılan Türklerin kendilerini tekne ile Florida sahillerine götürmeleri karşılığında EMZ kod adlı bir Bahamalıya 3 biner dolar ödediklerini belirttiler.