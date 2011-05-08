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Spor

GP2'NİN İKİNCİ YARIŞINDA COLLETTI BİRİNCİ OLDU İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 16:23

-GP2'NİN İKİNCİ YARIŞINDA COLLETTI BİRİNCİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si organizasyonu içinde gerçekleştirilen GP2'nin ikinci yarışını Trident Racing takımının Monakolu pilotu Stefano Coletti kazandı. İstanbul Park pistinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Coletti, 41.40.571'lik derecesiyle birinci olurken Barwa Adax takımından Hollandalı Giedo Van Der Garde, 41.42.755 ile ikinciliği, iSport International takımından İngiliz Sam Bird ise 41.43.327'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.  Bu arada, yarışın bitmesine 6 tur kala start düzlüğünde Scuderia Coloni takımının İtalyan pilotu Davide Rigon ile Rapax takımının İtalyan pilotu Julian Leal çarpıştı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, piste hemen güvenlik aracı girdi. Yarış 5 tur güvenlik aracının önderliğinde devam etti. Pistin temizlenmesinin ardından son tur öncesi güvenlik aracı pistten çıktı ve GP2 yapılan 1 turla sona erdi.

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