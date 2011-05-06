-GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDILAR MERSİN (A.A) - 06.05.2011 - Gaziantep'te öldürülen anne ile üç çocuğu, Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Sabah saatlerinde Gaziantep'ten alınarak Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne Gül Aksoy ile ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile ablaları Melisa'nın (14) cesetleri, yakınları tarafından alınarak, Gül Aksoy'un ailesinin yaşadığı Mersin'e getirildi. İlk önce evlerinin önüne getirilen cenazeler, daha sonra Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gül Aksoy'un eşi Adem, babası Mustafa, annesi Aysel, kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Mehmet, kayınvalidesi Ayşe Aksoy ile çok sayıda yakınları katıldığı törende, olay günü teyzesinde kaldığı için kurtulan Aksoy çiftinin 17 yaşındaki kızları Gizem'in mezar taşlarına tülbent sarması dikkati çekti. Tören sırasında ise cinayet zanlısı Cuma A'nın halen yakalanamamış olmasına tepki gösteren Aksoy ailesinin yakınları, ''Bir an önce yakalanmalı. Hatta böyleleri yakılmalı'' diye acılarını dile getirdiler. -OLAY- Gaziantep'te, dün meydana gelen olayda, Konak Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan evde, anne Gül Aksoy ile ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile ablaları Melisa (14) evlerinde tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayda kullanılan ve plakası belirtilmeyen otomobili Yeditepe Mahallesi'nde bir sokakta terk edilmiş olarak bulunmuş, olayla ilgili iki kişi gözaltına almıştı. Güvenlik güçleri cinayet zanlısı olarak aranan Cuma A'nın, Adem Aksoy'un arkadaşı olduğunu belirtmişti.