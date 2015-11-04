Gözyaşları içinde hakemliği bırakan Deniz Çoban spor yazarı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 biten Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından, "İki takım adına da hatalar yaptım" diyerek canlı yayında hakemliği bıraktığını Deniz Çoban'ın 5 Kasım'da yayın hayatına başlayacak olan Yeni Yüzyıl gazetesine köşe yazarı oldu.

'Medyatava'nın haberine göre Deniz Çoban, 2000-2015 yılları arasında hakemlik yapan Deniz Çoban, gazetedeki yazılarında hakemlerin performansını değerlendirecek. Yeni Yüzyıl'ın spor kadrosunda bulunan diğer isimler şöyle: Aziz Üstel, Oğuz Tongsir, Kaan Kural, Ali Ece, Deniz Çoban, Sanlı Sarıalioğlu, Abdülkerim Durmaz, İlyas Tüfekçi, Yılmaz Vural, Hamdi Aslan, Erhan Köknar, Bahri Havadır, Osman Tanburacı.