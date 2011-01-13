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Gözyaşları arasında toprağa verildiler

Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye dün bir kez daha şehitlerine ağladı. Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 asker gözyaşları arasında toprağa verildi

Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle: 


SİVAS: Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün (29) cenazesi, Sivas Askeri Hastanesi'nden İstasyon Caddesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin tabutuna sarılan anne Neşe Pürlü, ''Yavrum, anan geldi kuzum. Nerede kaldın'' diye gözyaşı döktü. Pürlü'nün yeğeni Mert Akbulut (12) da dayısının fotoğrafını elinden bırakmadı. Pürlü'nün naaşı daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Askerlerle birlikte saygı duruşunda bulunan acılı anne, ''Damatlığını giydiremedim ama dün kına gecesini yaptım'' diyerek ağıt yaktı. 

İSTANBUL: Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın katıldı. Bakan Özak, yaptığı açıklamada, ''Eğitim uçuşunda olan bir olay. Acımız büyük'' dedi. Taşçı'nın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde
defnedildi. 

TOKAT: Üsteğmen Taner Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Camii'deki törene katılan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, acılı baba Pehlül Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin naaşı, Pınarbeyli Köyü'nde toprağa verildi. 

MERSİN: Üsteğmen Fikri Dilsiz'in cenazesi, Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığındaki törenin ardından Mersin'e getirildi. Muğdat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Dilsiz'in naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.


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