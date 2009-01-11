Gözüyle resim çizip piyano çalabiliyor

Çinli Xiang Chen'in gözleri ile yaptıkları
görenleri hayrete düşürüyor. Gözlerini sadece etrafında olup bitenleri
görmek için kullanmayan Chen, hiçbir acı hissetmeden hassas organının
içini boyuyor.
'ACI YOK, KEYİF ALIYORUM'
Bununla da
yetinmeyen 34 yaşındaki Chen, gözüne soktuğu bir fırça ile resim
çiziyor. Fırçanın haricinde gözüne çubuk sokarak piyano da çalabilen
Chen, "Tüm bunları yaparken acı hissetmenin aksine keyif alıyorum.
Doğuştan göz kaslarımın zayıflığından dolayı olduğunu sanıyorum" dedi.
DOKTORLAR ŞAŞKIN
Chen'i
kontrol eden doktorlar, "Yaptığımız tüm testlerde gözlerinin normal
olduğunu belirledik. Gözleri ile iki kiloluk yükü bile kaldırması
şaşılacak bir durum. Bilimsel açıdan açıklama getiremedik" ifadesini
kullandı.