Gözüyle resim çizip piyano çalabiliyor

Çinli Xiang Chen'in gözleri ile yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor. Gözlerini sadece etrafında olup bitenleri görmek için kullanmayan Chen, hiçbir acı hissetmeden hassas organının içini boyuyor.



'ACI YOK, KEYİF ALIYORUM'

Bununla da yetinmeyen 34 yaşındaki Chen, gözüne soktuğu bir fırça ile resim çiziyor. Fırçanın haricinde gözüne çubuk sokarak piyano da çalabilen Chen, "Tüm bunları yaparken acı hissetmenin aksine keyif alıyorum. Doğuştan göz kaslarımın zayıflığından dolayı olduğunu sanıyorum" dedi.



DOKTORLAR ŞAŞKIN

Chen'i kontrol eden doktorlar, "Yaptığımız tüm testlerde gözlerinin normal olduğunu belirledik. Gözleri ile iki kiloluk yükü bile kaldırması şaşılacak bir durum. Bilimsel açıdan açıklama getiremedik" ifadesini kullandı.